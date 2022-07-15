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Факты / Украина / Политика

Глава Минсоцполитики Лазебная подала заявление об отставке

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Марія Лазебна

Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку. Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Марина Лазебная возглавляет Министерство социальной политики более двух лет – с 4 марта 2020 года. Перед этим занимала должность главы Государственной социальной службы (с 2013 года).

В 2000 году Лазебную назначили ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ Минэкономики, затем – заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции.

В 2003-м – главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений в Секретариате Кабмина. Затем Лазебная стала главным специалистом Управления социальной политики и труда.

Некоторое время Лазебная также была помощником министра в отделе организации работы вице-премьер-министра Секретариата Кабмина.

Фото: Мінсоцполітики

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