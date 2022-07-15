Глава Минсоцполитики Лазебная подала заявление об отставке
Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку. Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Марина Лазебная возглавляет Министерство социальной политики более двух лет – с 4 марта 2020 года. Перед этим занимала должность главы Государственной социальной службы (с 2013 года).
В 2000 году Лазебную назначили ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ Минэкономики, затем – заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции.
В 2003-м – главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений в Секретариате Кабмина. Затем Лазебная стала главным специалистом Управления социальной политики и труда.
Некоторое время Лазебная также была помощником министра в отделе организации работы вице-премьер-министра Секретариата Кабмина.
Фото: Мінсоцполітики