Июль, 15 в 17:32

Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку. Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сейчас смотрят

Марина Лазебная возглавляет Министерство социальной политики более двух лет – с 4 марта 2020 года. Перед этим занимала должность главы Государственной социальной службы (с 2013 года).

В 2000 году Лазебную назначили ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ Минэкономики, затем – заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции.

В 2003-м – главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений в Секретариате Кабмина. Затем Лазебная стала главным специалистом Управления социальной политики и труда.

Некоторое время Лазебная также была помощником министра в отделе организации работы вице-премьер-министра Секретариата Кабмина.

Фото: Мінсоцполітики