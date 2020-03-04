Министром социальной политики может стать Марина Лазебная, которая сейчас занимает должность председателя Государственной социальной службы.

Лазебная родилась в селе Песковка Бородянского района Киевской области.

В 1998 году закончила Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности экономист-менеджер.

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В 2000 году Лазебная стала ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ Министерства экономики Украины. Затем ее назначили заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции.

В 2003 году Марину Лазебную назначили главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений в Секретариате Кабинета Министров Украины. Впоследствии Лазебная стала главным специалистом Управления социальной политики и труда.

Марина Лазебная была помощником министра в отделе организации работы вице-премьер министра Секретариата Кабмина.

В 2013 году была назначена председателем Государственной службы занятости Украины.

Однако в марте 2014 года Кабинет министров Яценюка ликвидировал Государственную службу занятости.

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