Липень, 15 в 17:32

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Відповідна заява надійшла до Верховної Ради.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Марина Лазебна очолює Міністерство соціальної політики більше двох років – з 4 березня 2020-го. Перед цим обіймала посаду голови Державної соціальної служби (з 2013 року).

У 2000 році Лазебну призначили провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ Мінекономіки, потім – заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції.

У 2003-му – головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин в Секретаріаті Кабміну. Згодом Лазебна стала головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці.

Деякий час Лазебна також була помічником міністра у відділі організації роботи віцепрем’єр-міністра Секретаріату Кабміну.

Фото: Мінсоцполітики