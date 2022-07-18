Зеленский отстранил с должности генерального прокурора Венедиктову

Июль, 17 в 21:53

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Глава государства подписал соответствующий указ №500/2022 Об отстранении от должности генерального прокурора 17 июля 2022 года.

– Согласно части второй статьи 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения постановляю: отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора, – говорится в документе.

Также президент подписал указ №501/2022, согласно которому исполнение обязанностей генерального прокурора возложено на заместителя Алексея Симоненко.

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Зеленский уволил Ивана Баканова, который обнимал должность главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе №499/2022, подписанном главой государства.