Липень, 17 в 21:53

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Глава держави підписав відповідний указ №500/2022 Про відсторонення від посади генерального прокурора 17 липня 2022 року.

– Відповідно до частини другої статті 11 Закону України Про правовий режим воєнного стану постановляю: відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади генерального прокурора, – йдеться у документі.

Також президент підписав указ №501/2022, згідно з яким виконання обов’язків генерального прокурора покладено на заступника Олексія Симоненка.

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Зеленський звільнив Івана Баканова, який перебував на посаді очільника Служби безпеки України. Про це йдеться в указі №499/2022, підписаному главою держави.