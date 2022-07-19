Июль, 19 в 17:09

В будущем в Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина во вторник, 19 июля.

Он отметил, что сегодня правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

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Кроме этого, правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере $4,5 млрд.

— Отдельно есть сегодня два решения по созданию новых индустриальных парков. Первый – это Хотин Invest. Второй – Энергия Буковины. Оба парка будут размещаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона. За последние несколько недель это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка, – сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, общая сумма на восстановление регионов, которую правительство выделило с начала войны, фактически уже составляет 3 млрд грн.

Шмыгаль добавил, что сейчас продолжается и активная подготовка к отопительному сезону.

– Принимаем решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена на газ остается до 31 мая 2023 года, — уверил премьер-министр.

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Фото: Baykar