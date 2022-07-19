Липень, 19 в 17:09

У майбутньому в Україні побудують завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 19 липня.

Він зазначив, що сьогодні уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній і космічній галузях.

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Крім цього, уряд затвердить залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі $4,5 млрд.

– Окремо маємо сьогодні два рішення щодо створення нових індустріальних парків. Перший – це Хотин Invest. Другий – Енергія Буковини. Обидва парки будуть розташовуватися в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону. За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик, – сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, загальна сума на відновлення регіонів, яку уряд виділив від початку війни, фактично вже становить 3 млрд грн.

Шмигаль додав, що наразі продовжується й активна підготовка до опалювального сезону.

– Ухвалюємо рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ані на тепло, ані на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року, – запевнив прем’єр-міністр.

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Фото: Baykar