Червень, 22 в 14:24

24 лютого Росія завдала кілька ракетних ударів по українських містах, а військові країни-агресора почали наступ на нашу територію.

Українська армія дає гідну відсіч ворогу. Знищувати ворожу техніку їй допомагає і озброєння, отримане від країн-партнерів. Одним із таких є безпілотник Bayraktar.

Його вже встигли застосувати в селі Чорнобаївка Херсонської області. Там за допомогою Bayraktar Збройні сили України знищили техніку ворога. А поблизу Києва безпілотники Bayraktar вразили три мішені агресора: танк та два ЗРК Бук.

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Що відомо про безпілотники Bayraktar, їхнє призначення, переваги та головні характеристики – читайте у матеріалі.

Призначення Bayraktar і переваги

Bayraktar (Байрактар) – це турецький ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Одна із його головних переваг полягає у значній тривалості польоту. Апарат може працювати автономно протягом 24 годин.

Bayraktar навіть побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів за тривалістю польоту. Він перебував у небі на висоті 8 км 24 години 34 хвилини. Не даремно безпілотник назвали Bayraktar, що у перекладі з турецької означає прапороносець.

Ще однією суттєвою перевагою є те, що безпілотник Bayraktar може переносити керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Тому основне призначення цього БПЛА — нанесення ударів.

Але Bayraktar використовують не лише, щоб завдавати ракетних ударів, а й просто для патрулювання і спостереження з повітря за противником. Так, у липні минулого року саме ці безпілотники почали патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

Ще однією перевагою БПЛА Bayraktar (Байрактар) є безпека. Апаратом керує оператор, який перебуває за десятки, сотні й навіть тисячі кілометрів. Тому він не ризикує своїм життям.

Характеристики

Довжина – 6,5 м;

радіус дії – 150 км, оновлена версія – до 300 км;

максимальна швидкість – 222 км/год;

крейсерська швидкість (найвигідніша швидкість руху літака, що досягається при найменшій кілометровій витраті палива) – 130 км/год;

максимальна злітна маса – 650 кг;

максимальна висота, на яку може підніматися апарат, – 8 200 м.

Де застосовують Bayraktar

Восени минулого року українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar. Це був удар у відповідь.

Тоді проросійські бойовики обстрілювали наші позиції, внаслідок чого загинув український військовий. Тому по одній із гаубиць забороненого 122 калібру, з якої вели вогонь російські найманці, не бойовою ракетою, а спеціальною, кумулятивною, вдарив Bayraktar.

Ударний безпілотник накрив одну з ворожих гаубиць фантастичним точковим попереджувальним ударом.

Також, крім України, Туреччина продала БПЛА Bayraktar ще й Катару, Азербайджану та Польщі. Зокрема, саме ці безпілотники активно використовувалися під час Другої карабаської війни у 2020 році і знищили безліч вірменських танків, систем ППО, великокаліберної артилерії.

Це стало одним із ключових елементів успіху наступальної операції, і зрештою, перемоги Азербайджану.

Bayraktar для ЗСУ

Ведучий та волонтер Сергій Притула анонсував купівлю Bayraktar для Повітряних сил ЗСУ у свій день народження. 22 червня йому виповнився 41 рік.

Український ведучий наголосив, що йому не потрібні подарунки. Усе, про що він мріє, – перемога України у повномасштабній війні, яку розв’язала РФ.

Притула закликав звичайних українців та вітчизняний бізнес донатити для його фонду, який допомагає нашим воїнам.

Ведучий зазначив, що для придбання трьох БПЛА необхідно 0,5 млрд грн.

Фото: Генштаб ЗСУ