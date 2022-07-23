Сделаем все, чтобы вывезти урожай: Мининфраструктуры об обстреле порта Одессы

Июль, 23 в 15:54

Украина будет требовать от партнеров ООН и Турции выполнения соглашения по безопасной транспортировке продовольствия после российского ракетного удара по Одесскому торговому порту.

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что “Украина будет делать все возможное, чтобы вывезти урожай”.

– Да, они ублюдки. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам нужно вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем – вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще – всей экономике, которая на грани коллапса и которая кроме социальной сферы должна продолжать укреплять ВСУ.

Поэтому Киев потребует выполнения условий договора от партнеров — Турции и ООН.

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– Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке или без партнеров. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай. А в том, что они конченные мрази, никто и не сомневался.

Найем подчеркнул, что о низости и действах россиян ранее “было понятно только нам, а теперь с каждым ударом по портам и гуманитарным коридорам это будет очевидно еще сотням миллионов людей на планете”.

По его словам, особенно это касается тех, кто привык лицемерно наслаждаться матрешками и потоками миллионов беженцев, инфляцией и голодом.

— В этом году цены в ваших магазинах и заправках – это, в частности, результат слепого благоговения “русским честным словом”, балалайкой, Пушкиным и Толстым.

Россия выпустила крылатые ракеты по Одессе, атаковав морской торговый порт, в котором находилось украинское зерно.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Источник: Мустафа Найем