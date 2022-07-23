Зробимо все, щоб вивезти урожай: Мінінфраструктури про обстріл порту Одеси

Липень, 23 в 15:54

Україна вимагатиме від партнерів ООН та Туреччини виконання угоди про безпечне транспортування продовольства після російського ракетного удару по Одеському торговому порту.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що “Україна робитиме все можливе, щоб вивезти урожай”.

— Так, вони виродки. Так, їм не можна вірити. Але це ніяк не впливає на те, що нам треба вивезти зерно з портів. Це потрібно нам усім – вам, мені, фермерам, трейдерам, взагалі – всій економіці, яка на межі колапсу і яка, крім соціальної сфери, повинна продовжувати зміцнювати ЗСУ.

Тому Київ вимагатиме виконання умов договору від партнерів – Туреччини та ООН.

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— Але незалежно ні від чого. З війною чи без. За підтримки партнерів чи без. З договором чи без. Ми робитимемо все можливе, щоб вивезти наш урожай. А в тому, що вони закінчені мерзоти, ніхто й не сумнівався.

Найєм наголосив, що про ницість та дійства росіян раніше “було зрозуміло лише нам, а тепер, з кожним ударом по портах та гуманітарних коридорах це буде очевидно ще сотням мільйонів людей на планеті”.

За його словами, особливо це стосується тих, хто звик лицемірно тішитися матрьошками і потоками мільйонів біженців, інфляцією та голодом.

— Цього року ціни у ваших магазинах та заправках – це, зокрема, результат сліпого благоговіння “російським чесним словом”, балалайкою, Пушкіним та Товстим.

23 липня Росія випустила крилаті ракети по Одесі, атакувавши морський торговий порт, в якому було українське зерно.

Фото: Міністерство інфраструктури України

Джерело: Мустафа Найєм