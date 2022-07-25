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Факты / Украина / Политика

Украину впервые за 12 лет посетил президент Гватемалы: подписано соглашение о безвизе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украину впервые за 12 лет посетил президент Гватемалы: подписано соглашение о безвизе
Фото: Офис президента

В Украину с официальным визитом прибыл президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файа – это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину за последние 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Владимир Зеленский рассказал о серьезных последствиях полномасштабной войны РФ против нашей страны, в частности, о продовольственном кризисе и ценовой дестабилизации на энергетических рынках мира.

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— Для граждан десятков государств и в Латинской Америке также несправедливо растет стоимость жизни только потому, что одно государство – Российская Федерация – решило сломать действующие политические и экономические отношения в мире. Только вместе мы можем защитить мир, только вместе мы можем защитить международный правопорядок, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Гватемалу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

ОПУ

ОПУ

По словам Зеленского, он и президент Гватемалы договорились объединять усилия на международных площадках относительно дальнейшей изоляции России из-за ее захватнической войны. Гватемала готова продвигать инициативу создания Специального трибунала для наказания России.

В рамках этого визита представители двух правительств подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Кроме того, Гватемала подтвердила заинтересованность в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

Напомним, что 23 июля в Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США. С конгрессменами встретился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил за новый пакет военной помощи от Вашингтона, который включает дополнительные реактивные артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотники.

Источник: Офис президента
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