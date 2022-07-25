Липень, 25 в 18:43

До України з офіційним візитом прибув президент Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа – це перший візит лідера з Латинської Америки до України за останні 12 років.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Президент Володимир Зеленський розповів про серйозні наслідки повномасштабної війни РФ проти нашої країни, зокрема про продовольчу кризу й цінову дестабілізацію на енергетичних ринках світу.

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– Для громадян десятків держав, і в Латинській Америці також, несправедливо зростає вартість життя лише тому, що одна держава – Російська Федерація – вирішила зламати чинні політичні та економічні відносини у світі. Тільки разом ми можемо захистити світ, тільки разом ми можемо захистити міжнародний правопорядок, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Гватемалі за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

За словами Зеленського, він і президент Гватемали домовилися об’єднувати зусилля на міжнародних майданчиках щодо подальшої ізоляції Росії через її загарбницьку війну. Гватемала також готова просувати ініціативу створення Спеціального трибуналу для покарання Росії.

У межах цього візиту представники двох урядів підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.

Крім того, Гватемала підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.

23 липня до Києва прибула делегація Палати представників Конгресу США. З конгресменами зустрівся президент Володимир Зеленський. Він подякував за новий пакет військової допомоги від Вашингтона, який включає додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS, снаряди та безпілотники.