Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Україну вперше за 12 років відвідав президент Гватемали: підписано угоду про безвіз

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україну вперше за 12 років відвідав президент Гватемали: підписано угоду про безвіз
Фото: Офіс президента

До України з офіційним візитом прибув президент Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа – це перший візит лідера з Латинської Америки до України за останні 12 років.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Президент Володимир Зеленський розповів про серйозні наслідки повномасштабної війни РФ проти нашої країни, зокрема про продовольчу кризу й цінову дестабілізацію на енергетичних ринках світу.

Зараз дивляться

– Для громадян десятків держав, і в Латинській Америці також, несправедливо зростає вартість життя лише тому, що одна держава – Російська Федерація – вирішила зламати чинні політичні та економічні відносини у світі. Тільки разом ми можемо захистити світ, тільки разом ми можемо захистити міжнародний правопорядок, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Гватемалі за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

ОПУ

ОПУ

За словами Зеленського, він і президент Гватемали домовилися об’єднувати зусилля на міжнародних майданчиках щодо подальшої ізоляції Росії через її загарбницьку війну. Гватемала також готова просувати ініціативу створення Спеціального трибуналу для покарання Росії.

У межах цього візиту представники двох урядів підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.

Крім того, Гватемала підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.

23 липня до Києва прибула делегація Палати представників Конгресу США. З конгресменами зустрівся президент Володимир Зеленський. Він подякував за новий пакет військової допомоги від Вашингтона, який включає додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS, снаряди та безпілотники.

Джерело: Офіс президента
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка