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Будем бить в ответ: Зеленский прокомментировал ракетные удары по Затоке

Марта Бондаренко, редактор ленты
Будем бить в ответ: Зеленский прокомментировал ракетные удары по Затоке

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вражеские ракетные удары по Одесской области, а именно по жилому сектору.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что россияне ударили в частный сектор тяжелым оружием, предназначенным для уничтожения военных кораблей.

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По словам Зеленского это очередное военное преступление не останется без ответного удара.

— Мы за это обязательно будем бить в ответ… Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровской, Донецкой области, приграничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не сойдет с рук, — отметил Зеленский.

Обстрелы курортного поселка Затока ранним утром 26 июля российская армия совершила с самолетов из акватории Черного моря. Всего оккупанты выпустили 13 ракет.

По словам местных жителей, под удар в Затоке попали частные дачи, где не было никаких военных объектов.

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