Будем бить в ответ: Зеленский прокомментировал ракетные удары по Затоке
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вражеские ракетные удары по Одесской области, а именно по жилому сектору.
Об этом он сказал в своем вечернем обращении.
Глава государства подчеркнул, что россияне ударили в частный сектор тяжелым оружием, предназначенным для уничтожения военных кораблей.
По словам Зеленского это очередное военное преступление не останется без ответного удара.
— Мы за это обязательно будем бить в ответ… Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровской, Донецкой области, приграничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не сойдет с рук, — отметил Зеленский.
Обстрелы курортного поселка Затока ранним утром 26 июля российская армия совершила с самолетов из акватории Черного моря. Всего оккупанты выпустили 13 ракет.
По словам местных жителей, под удар в Затоке попали частные дачи, где не было никаких военных объектов.