Липень, 26 в 23:57

Президент Володимир Зеленський прокоментував ворожі ракетні удари по Одеській області, а саме по житловому сектору.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що росіяни вдарили у приватний сектор важкою зброєю, яка призначена для знищення військових кораблів.

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За словами Зеленського цей черговий воєнний злочин не залишиться без удару у відповідь.

– Ми за це будемо обов’язково бити у відповідь… Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться, – зауважив Зеленський.

Обстріли курортного селища Затока рано вранці 26 липня російська армія здійснила з літаків з акваторії Чорного моря. Загалом окупанти випустили 13 ракет.

За словами місцевих мешканців, під удар потрапили приватні дачі, де не було жодних військових об’єктів.