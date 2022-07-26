Июль, 26 в 13:50

Жители Затоки Одесской области рассказали о последствиях ракетных обстрелов войсками РФ утром 26 июля.

Охранник местного магазина отметил, что под удар попали частные дачи, где не было никаких военных объектов. В результате вражеского “прилета” мужчина получил осколочные ранения.

– До этого было несколько взрывов, где-то далеко. Я хотел выйти и посмотреть, встал в комнате и начал одеваться. И тут получился такой “хлопок”, меня вместе с окном отбросило в комнате. В магазине сорвало крышу, пожара не было, но внутри все сокрушило, — рассказал он.

Мужчина, который спал в своем доме во время взрыва в 05.10, признался, что все произошло очень быстро.

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— Туалет подорвало, ворота вынесло, комнаты вынесло, крышу тоже снесло. Здесь кухня у меня когда-то была, уже нет, – рассказал он, показывая последствия обстрелов.

Ранее видео, на котором видны последствия вражеских обстрелов Затоки, обнародовал президент Владимир Зеленский.

На кадрах можно увидеть разрушенные дома и как кое-где еще тлеет огонь после утренних прилетов. В результате обстрелов пострадал один человек.