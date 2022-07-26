НАК Нафтогаз оголосив дефолт за єврооблігаціями

Липень, 26 в 20:37

Кабінет міністрів пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК Нафтогаз України. У заяві компанії йдеться, що 26 липня сплив термін виплат утримувачам єврооблігацій Нафтогазу.

21 липня 2022 року Кабмін, діючи як загальні збори НАК Нафтогаз України, своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабміном.

У НАК повідомили, що вказали в офіційному листі до уряду про наявність коштів на своїх рахунках, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описали ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку “жорсткого дефолту” за єврооблігаціями компанії.

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Своєю чергою КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед утримувачами єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів. Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК Нафтогаз України.

— Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023, – йдеться у зайві НАК Нафтогаз.

Видання Економічна правда з посиланням на власні джерела повідомило, що відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти.

В уряді вважають, що спроби Нафтогазу сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави.

14 липня повідомлялося, що Нафтогаз попросить про відстрочення платежів терміном на два роки у всіх міжнародних кредиторів. Про це йшлося у біржовому повідомленні емітента його єврооблігацій Kondor Finance.

Пізніше стало відомо, що тримачі євробондів Нафтогазу відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що НАК повинен був до кінця вівторка виплатити $335 млн боргу (за випуском 2022 року) і €45 млн відсотків (щодо випуску 2024 року).

Джерело: НАК Нафтогаз