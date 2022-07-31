Июль, 31 в 16:40

Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашего народа, урожай в Украине в этом году может быть вдвое меньше.

Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас очень важно предотвратить мировой продовольственный кризис.

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— Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньше. Наша главная цель — предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением, — написал глава государства.

Он также подчеркнул, что власти находят альтернативные пути отправки зерна.

29 июля замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что в портах Одесской области загружаются первые суда с украинским зерном.

В Ливане задержали судно Лаодикея (Laodicea) под сирийским флагом, которое перевозило украденное из Украины зерно.

Ранее в Стамбуле начал работу совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров.