Липень, 31 в 16:40

Через повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти нашого народу, урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.

Про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.

За його словами, наразі дуже важливо запобігти світовій продовольчій кризі.

Зараз дивляться

– Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета – запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням, – написав глава держави.

Він також наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправлення зерна.

29 липня заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що в портах Одеської області вантажаться перші судна з українським зерном.

У Лівані затримали судно Лаодікея (Laodicea) під сирійським прапором, яке перевозило вкрадене з України зерно.

Раніше у Стамбулі розпочав роботу спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів.