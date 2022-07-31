Урожай зерна цього року може бути вдвічі меншим – Зеленський
Через повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти нашого народу, урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.
Про це у Twitter написав президент Володимир Зеленський.
За його словами, наразі дуже важливо запобігти світовій продовольчій кризі.
– Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета – запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням, – написав глава держави.
Він також наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправлення зерна.
29 липня заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що в портах Одеської області вантажаться перші судна з українським зерном.
У Лівані затримали судно Лаодікея (Laodicea) під сирійським прапором, яке перевозило вкрадене з України зерно.
Раніше у Стамбулі розпочав роботу спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів.