Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В портах Одесчины готовятся к отправке 17 судов из почти 600 тыс. тонн зерна

Анастасия Гевко, редактор ленты
Порт Південний
Фото: УНИАН

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на канале в Telegram.

Тимошенко уточнил, что в портах находится 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов, из которых 16 – с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн.

Сейчас смотрят

По его словам, корабли в ближайшее время выйдут в порты назначения.

– Украина стояла и будет стоять на принципах демократии и ценностях свободного мира. Уверен, украинское зерно и в дальнейшем будет кормить миллионы людей во всем мире, – резюмировал замруководителя ОП.

Читайте
Украина готова к экспорту зерна, первый корабль загружается - Зеленский

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка