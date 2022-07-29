В портах Одесчины готовятся к отправке 17 судов из почти 600 тыс. тонн зерна
Фото: УНИАН
Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на канале в Telegram.
Тимошенко уточнил, что в портах находится 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов, из которых 16 – с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн.
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По его словам, корабли в ближайшее время выйдут в порты назначения.
– Украина стояла и будет стоять на принципах демократии и ценностях свободного мира. Уверен, украинское зерно и в дальнейшем будет кормить миллионы людей во всем мире, – резюмировал замруководителя ОП.