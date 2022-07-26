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В Стамбуле начал работу координационный центр, который будет мониторить зерновые коридоры

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кубраков і Акар

Совместный координационный центр, осуществляющий мониторинг работы зерновых коридоров, начал работу в Стамбуле, Турция.

Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Там отметили, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

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– Работа Совместного координационного центра продолжается интенсивно, – сказал Акар.

Министр оборонного турецкого ведомства положительно оценил начало отгрузки зерна на этой неделе и отметил важность того, чтобы первый корабль отплыл как можно быстрее.

Акар заявил, что его страна выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках отгрузки.

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашения о создании механизма экспорта украинского зерна из наших портов.

На следующий день, 23 июля, российские военные ударили ракетами Калибр по Одесскому морскому торговому порту, в результате чего возник пожар. Противник выпустил по объекту инфраструктуры порта четыре ракеты, две попали, еще две – сбила ПВО.

В МИД Украины назвали это “плевком в лицо” президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить исполнение Россией обязательств.

25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны сделает все необходимое для обеспечения экспорта зерна из черноморских портов.

Фото: Министерство национальной обороны Турции

Источник: Министерство национальной обороны Турции

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