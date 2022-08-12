РФ занимается этим постоянно: Данилов о возможных провокациях ко Дню Независимости

Август, 12 в 11:58

Россия постоянно занимается подготовкой провокаций против Украины, не исключены они и в День Независимости, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Что касается провокаций против Украины – речь не идет о Дне Независимости. Сейчас готовится мощная информационная провокация против нашего президента. Они этим занимаются постоянно. Это не новость. Мы много работаем на упреждение определенных процессов и владеем информацией о планах противника почти по всем направлениям, – уточнил он.

В то же время Данилов подчеркнул, что не все процессы Украина может контролировать, но в условиях войны это нормально.

Российские оккупанты в Мариуполе готовят так называемый суд над украинскими военнопленными в День Независимости Украины, 24 августа.

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