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Факты / Украина / Политика

РФ занимается этим постоянно: Данилов о возможных провокациях ко Дню Независимости

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Россия постоянно занимается подготовкой провокаций против Украины, не исключены они и в День Независимости, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Что касается провокаций против Украины – речь не идет о Дне Независимости. Сейчас готовится мощная информационная провокация против нашего президента. Они этим занимаются постоянно. Это не новость. Мы много работаем на упреждение определенных процессов и владеем информацией о планах противника почти по всем направлениям, – уточнил он.

В то же время Данилов подчеркнул, что не все процессы Украина может контролировать, но в условиях войны это нормально.

Российские оккупанты в Мариуполе готовят так называемый суд над украинскими военнопленными в День Независимости Украины, 24 августа.

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Для этого на сцене филармонии уже устанавливают клетки.

Источник: 24 канал
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