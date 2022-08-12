РФ займається цим постійно: Данілов про можливі провокації до Дня Незалежності

Серпень, 12 в 11:58

Росія постійно займається підготовкою провокацій проти України, не виключені вони і на День Незалежності, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Щодо провокацій проти України – не йдеться про День Незалежності. Наразі готується дуже потужна інформаційна провокація проти нашого президента. Вони цим займаються постійно. Це не новина. Ми багато працюємо на упередження певних процесів і володіємо інформацією про плани супротивника майже за всіма напрямками, – уточнив він.

Водночас Данілов наголосив, що не всі процеси Україна може контролювати, але в умовах війни це нормально.

Російські окупанти у Маріуполі готують так званий суд над українськими військовополоненими на День Незалежності України, 24 серпня.

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Для цього на сцені філармонії вже встановлюють для цього клітки.