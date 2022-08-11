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Факты / Украина

Россия хочет устроить в Мариуполе “судилище” на День независимости — мэр

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Россия хочет устроить в Мариуполе “судилище” на День независимости — мэр

Российские оккупанты в Мариуполе готовят так называемый суд над украинскими военнопленными в День Независимости Украины 24 августа.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, на сцене филармонии уже устанавливают клетки.

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Бойченко считает, что это показательный акт мести. В случае отсутствия успехов на фронте, россиянам нужно транслировать хоть какую-нибудь победу.

Кроме того, это очередная попытка дестабилизировать украинцев.

– Это судилище является военным преступлением. Ведь были конкретные договоренности с Красным Крестом и ООН о пленных, которые сложили оружие. Стороны согласились, что пленных не будут судить, и они будут ехать исключительно в сторону Украины. Россияне перечеркнули все договоренности, которые были достигнуты, — говорит Бойченко.

Он также призвал международные институции совместными усилиями сделать все для спасения украинских защитников.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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