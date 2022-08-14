Август, 14 в 12:36

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что только разговоры о визовых ограничениях заставили россиян осознать войну в Украине.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

По его словам, граждан России не волнуют массовые убийства украинцев, наши разрушенные города.

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– Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту, – написал Михаил Подоляк.

Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до ???????? бунту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 14, 2022

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что правительству следует пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную агрессию.

Ранее сообщалось, что Чехия предложит государствам-членам блока Евросоюза в конце августа рассмотреть запрет на выдачу виз для граждан РФ.