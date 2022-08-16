Август, 16 в 12:08

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что президент США Джо Байден во время их встречи за два дня до полномасштабного нападения России на Украину предупредил, что война неизбежна.

Об этом глава МИД заявил в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Кулебы, эти слова от Байдена он услышал во время 40-минутного разговора в кабинете в Белом доме.

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— Байден – это, конечно, авторитетный источник информации, он президент. Но у нас на руках на тот момент было много кусков другой информации. У меня была информация, что в НАТО состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны. И в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа — и конец Украине. То есть, тебе говорит Байден, что “мы с вами до конца”, а там уже где-то сидели люди и посчитали, что до конца – 72 часа, — заявила Кулеба.

Байден, когда предупредил о войне, сказал, что США будут с Украиной до конца.

По словам Дмитрия Кулебы, после в Госдепе США ему показали конкретные данные о предстоящем военном вторжении: точки с аэродромами, где стояли подготовленные ко взлету российские грузовые самолеты.

Ранее министр иностранных дел заявил, что союзники Украины должны продолжать помогать нашей стране для победы над российской агрессией. Во время своей борьбы за свободу и независимость украинцы доказали, что полностью заслуживают помощи.

Источник: В гостях у Гордона