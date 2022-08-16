Серпень, 16 в 12:08

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що президент США Джо Байден під час їхньої зустрічі за два дні до повномасштабного нападу Росії на Україну попередив, що війна неминуча.

Про це очільник МЗС заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За словами Кулеби, ці слова від Байдена він почув під час 40-хвилинної розмови у кабінеті у Білому домі.

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– Байден – це, звісно, ​​авторитетне джерело інформації, він президент. Але у нас на руках було багато шматків іншої інформації. Я мав інформацію, що в НАТО відбулося обговорення перспектив України у разі повномасштабної війни. І в принципі, всі зійшлися на думці, що 72 години – і кінець Україні. Тобто, тобі каже Байден, що “ми з вами до кінця”, а там уже десь сиділи люди і порахували, що до кінця – 72 години, — заявив Кулеба.

Байден, коли попередив про війну, сказав, що США будуть з Україною до кінця.

За словами Дмитра Кулеби, потім у Держдепі США йому показали конкретні дані про майбутнє воєнне вторгнення: точки з аеродромами, де стояли підготовлені до зльоту російські вантажні літаки.

Раніше міністр закордонних справ заявив, що союзники України мають продовжувати допомагати нашій країні для перемоги над російською агресією. Під час своєї боротьби за свободу та незалежність українці довели, що цілковито заслуговують на допомогу.

Джерело: В гостях у Гордона