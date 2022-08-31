Планували силовий переворот в Україні: СБУ передала до суду справу двох зрадників

Серпень, 31 в 19:22

Завершено розслідування щодо двох громадсько-політичних діячів, які готували насильницьке повалення влади в Україні. Контррозвідка СБУ викрила їх на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Діяльність зрадників координували росіяни та окремі члени ГО Український вибір. З 2014 року вони тісно співпрацювали зі структурами Віктора Медведчука у питанні створення союзної держави РФ, Білорусі та України.

Однак з боку Медведчука не було очікуваного фінансування, тому вони почали діяти окремо. А гроші пообіцяв росіянин зі зв’язками у спецслужбах та уряді РФ.

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Вони розробили так званий план проведення “Національних зборів” вартістю $9,7 млн, згідно з яким члени підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск парламенту та уряду.

Для силової частину перевороту вони вербували осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколоту, якого викрили на спробі вербування і який дав свідчення проти основних фігурантів, уже засуджено.

Після 24 лютого, коли точилися бої під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення “народних республик” у західних областях, оскільки були впевнені у швидкій окупації східної, північної та південної частин України.

У зрадників під час обшуків вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Зловмисники обвинувачуються у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади – ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.