Украина подписала соглашение с ЕС о бюджетной поддержке на €500 млн – Шмыгаль
Евросоюз направит в поддержку стабилизации госбюджета Украины €500 млн. Премьер-министр Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в Германии, сообщил о подписании сегодня соответствующего соглашения.
По его словам, Украина и ЕС подписали пять соглашений, которые приближают нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости государства в войне против РФ.
Среди них – соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на €500 млн.
— Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело, — уточнил глава правительства.
Также подписали соглашение об участии Украины в программе Цифровая Европа (2021-2027), которое является частью цифрового безвиза с ЕС. Бюджет программы – €7,5 млрд.
Третье – о сотрудничестве в таможенной сфере с бюджетом около €1 млрд.
Четвертое соглашение – об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis.
Благодаря пятому соглашению Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на €122 млн.
– Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям, – объяснил Шмыгаль.
Фото: Денис Шмыгаль