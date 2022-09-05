Украина подписала соглашение с ЕС о бюджетной поддержке на €500 млн – Шмыгаль

Сентябрь, 05 в 15:39

Евросоюз направит в поддержку стабилизации госбюджета Украины €500 млн. Премьер-министр Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в Германии, сообщил о подписании сегодня соответствующего соглашения.

По его словам, Украина и ЕС подписали пять соглашений, которые приближают нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости государства в войне против РФ.

Среди них – соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на €500 млн.

Сейчас смотрят

— Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело, — уточнил глава правительства.

Также подписали соглашение об участии Украины в программе Цифровая Европа (2021-2027), которое является частью цифрового безвиза с ЕС. Бюджет программы – €7,5 млрд.

Третье – о сотрудничестве в таможенной сфере с бюджетом около €1 млрд.

Четвертое соглашение – об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis.

Благодаря пятому соглашению Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на €122 млн.

– Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям, – объяснил Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль