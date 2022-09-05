Україна підписала угоду з ЄС про бюджетну підтримку на €500 млн – Шмигаль

Вересень, 05 в 15:39

Євросоюз спрямує на підтримку стабілізації держбюджету України €500 млн. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Німеччині, повідомив про підписання сьогодні відповідної угоди.

За його словами, Україна та ЄС підписали п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості держави у війні проти РФ.

Серед них – угода про надання Україні бюджетної підтримки на €500 млн.

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– Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу, – уточнив глава уряду.

Також підписали угоду про участь України в програмі Цифрова Європа (2021-2027), яка є частиною цифрового безвізу з ЄС. Бюджет програми – €7,5 млрд.

Третя – про співробітництво в митній сфері з бюджетом майже €1 млрд.

Четверта угода – про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.

Завдяки п’ятій угоді Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на €122 млн.

– Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям, – пояснив Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль