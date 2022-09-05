Україна підписала угоду з ЄС про бюджетну підтримку на €500 млн – Шмигаль
Євросоюз спрямує на підтримку стабілізації держбюджету України €500 млн. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Німеччині, повідомив про підписання сьогодні відповідної угоди.
За його словами, Україна та ЄС підписали п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості держави у війні проти РФ.
Серед них – угода про надання Україні бюджетної підтримки на €500 млн.
– Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу, – уточнив глава уряду.
Також підписали угоду про участь України в програмі Цифрова Європа (2021-2027), яка є частиною цифрового безвізу з ЄС. Бюджет програми – €7,5 млрд.
Третя – про співробітництво в митній сфері з бюджетом майже €1 млрд.
Четверта угода – про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.
Завдяки п’ятій угоді Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на €122 млн.
– Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям, – пояснив Шмигаль.
Фото: Денис Шмигаль