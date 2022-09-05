Сентябрь, 05 в 15:21

В понедельник, 5 сентября, во время рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры на тему энергетики с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

По словам Шмыгаля, одной из ключевых тем разговора было введение полного эмбарго на российские энергоносители, а также интеграция нашего государства в энергетический рынок Евросоюза.

– Среди наших приоритетов в борьбе с агрессором – введение полного энергетического эмбарго. Ужесточение санкций против РФ и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС обсудили с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Брюсселе. Поблагодарил ЕС за последовательную политику, – проинформировал Шмыгаль в своем Twitter-аккаунте.

Among our priorities in the fight against the aggressor is the enforcement of a total energy embargo. Discussed strengthening sanctions & ???????? integration into the ???????? energy market with the VP of @EU_Commission @MarosSefcovic in Brussels. Thanked #EU for the consistent policy. pic.twitter.com/V6SBjohWqi Сейчас смотрят — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 5, 2022

Шефчович, в свою очередь, сообщил, что состоялась дискуссия по вопросу энергетической безопасности.

– Мы намерены вывести сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере критически важного сырья на новый уровень в контексте восстановления Украины, – отметил он.

Glad to welcome my friend, Prime Minister @Denys_Shmyhal. We’re set to bring ???????????????? cooperation on critical raw materials to the next level in the context of Ukraine’s recovery. A valuable discussion on ways to facilitate the progress as well as on the issue of #energysecurity. pic.twitter.com/dzul9mGhkP — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) September 5, 2022

Как уточнили в пресс-службе Кабинета министров, премьер также поднял вопрос о возможностях украинской энергетики. Шмыгаль выступил за увеличение экспорта электроэнергии из Украины в Европейский Союз на фоне снижения зависимости стран Европы от энергоносителей из РФ.

Как объяснил глава Кабмина, экспорт электроэнергии из Украины может заменить существенные объемы импорта российского газа. По словам Шмыгаля, сейчас мощность энергетического экспорта из нашего государства в Европу составляет 300 МВт, тогда как потенциал – почти в семь раз больше (до 2000 МВт).

Премьер подчеркнул, что Украина также имеет большие хранилища газа и может стать своеобразным “газовым сейфом” для Европы.

Учитывая статус кандидата на членство в ЕС, недавно полученный нашей страной, Кабмин планирует ускорить интеграцию в энергетический рынок ЕС.