В понедельник, 5 сентября, во время рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры на тему энергетики с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

По словам Шмыгаля, одной из ключевых тем разговора было введение полного эмбарго на российские энергоносители, а также интеграция нашего государства в энергетический рынок Евросоюза.

Among our priorities in the fight against the aggressor is the enforcement of a total energy embargo. Discussed strengthening sanctions & ???????? integration into the ???????? energy market with the VP of @EU_Commission @MarosSefcovic in Brussels. Thanked #EU for the consistent policy. pic.twitter.com/V6SBjohWqi

Шефчович, в свою очередь, сообщил, что состоялась дискуссия по вопросу энергетической безопасности.

Glad to welcome my friend, Prime Minister @Denys_Shmyhal. We’re set to bring ???????????????? cooperation on critical raw materials to the next level in the context of Ukraine’s recovery. A valuable discussion on ways to facilitate the progress as well as on the issue of #energysecurity. pic.twitter.com/dzul9mGhkP

— Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) September 5, 2022