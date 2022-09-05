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Факты / Украина

Украина как “газовый сейф”: Шмыгаль рассказал ЕС о возможностях украинской энергетики

Юлия Соколова, редактор ленты
Украина как “газовый сейф”: Шмыгаль рассказал ЕС о возможностях украинской энергетики
Фото: Правительственный портал

В понедельник, 5 сентября, во время рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры на тему энергетики с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

По словам Шмыгаля, одной из ключевых тем разговора было введение полного эмбарго на российские энергоносители, а также интеграция нашего государства в энергетический рынок Евросоюза.

– Среди наших приоритетов в борьбе с агрессором – введение полного энергетического эмбарго. Ужесточение санкций против РФ и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС обсудили с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Брюсселе. Поблагодарил ЕС за последовательную политику, – проинформировал Шмыгаль в своем Twitter-аккаунте.

Шефчович, в свою очередь, сообщил, что состоялась дискуссия по вопросу энергетической безопасности.

– Мы намерены вывести сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере критически важного сырья на новый уровень в контексте восстановления Украины, – отметил он.

Как уточнили в пресс-службе Кабинета министров, премьер также поднял вопрос о возможностях украинской энергетики. Шмыгаль выступил за увеличение экспорта электроэнергии из Украины в Европейский Союз на фоне снижения зависимости стран Европы от энергоносителей из РФ.

Как объяснил глава Кабмина, экспорт электроэнергии из Украины может заменить существенные объемы импорта российского газа. По словам Шмыгаля, сейчас мощность энергетического экспорта из нашего государства в Европу составляет 300 МВт, тогда как потенциал – почти в семь раз больше (до 2000 МВт).

Премьер подчеркнул, что Украина также имеет большие хранилища газа и может стать своеобразным “газовым сейфом” для Европы.

Учитывая статус кандидата на членство в ЕС, недавно полученный нашей страной, Кабмин планирует ускорить интеграцию в энергетический рынок ЕС.

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Украина хочет за год увеличить экспорт электроэнергии в ЕС еще в восемь раз – Шмыгаль

Источник: Кабмин
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