ФСБ створила мережу по збору персональних даних українців – InformNapalm

Українська влада на це повільно реагує і не накладає санкції на російські бізнеси, які контролюються спецслужбами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника розвідувальної OSINT-спільноти InformNapalm Михайла Макарука в інтерв’ю Цензор.Нет .

Макарук нагадав, що з 2017 року він та його однодумці системно закликали до накладення санкцій на російського ІТ-гіганта Яндекс.

– Це сервіс, який заходить в усі сфери твого життя. Яндекс замінює усе, що є, і у тебе в один момент зникає Приват24, Uber, Uklon. Що починається? Паніка! Вони саме цього хотіли. У 2014 році Мінінфраструктури намагалося підписати такий меморандум про співпрацю, щоб висвітлювати, де затори, який стан доріг. Тобто повністю передати критичну інфраструктуру в руки ворогу. Ми підняли кіпіш і у нас вийшло, – наголосив волонтер.

За словами Макарука, зараз відбувається схожий процес. Попри наявність доказів про шкоду від російських бізнесів в Україні, влада не поспішає накладати на них санкції.

– Ми зробили ґрунтовне дослідження по 1XBET. Тому що, по-перше, з України щорічно в ігорному бізнесі виводиться $600 млн. По-друге, йдеться про національну безпеку. 1XBET у нас діють так само, як в Росії: знаходять лобістів у владі, які їх просувають. Вони ж тут хочуть банк відкривати. Згідно з нашим законодавством, ігрові сервіси мають право отримувати доступ до персональних даних. Для вербування спецслужби використовують чотири основних фактори: компромат, грошовий – купити-продати, вихід на персональні дані, щоб знати, хто ти є, і ще такий метод, як жалість до співробітників спецслужб, – додав Макарук.

Він також пояснив, що доступ до персональних даних українців дозволяє ворогам маніпулювати інформацією. Наприклад, щоб створювати липові списки для референдумів, а потім буде важко довести, що це не громадяни України.

– У нас деякі структури й політики за них стоять горою. СБУ, де є два профільних департаменти, усі наші заклики та звернення ігнорують. Це доволі насторожує і викликає підозру, що вони, можливо, не допрацьовують, – розповів Макарук.

Волонтер також не розуміє, чому досі РНБО не ввела санкції проти них та чому Мінюст не вніс відповідне подання.

– Нещодавно при Кабміні був сформований новий орган, який залучив до себе купу експертів – з ГУР, Служби зовнішньої розвідки, поліції, Мінюста, НАЗК. InformNapalm тут зробив роботу замість СБУ. Бери, добивай та можеш отримувати за це визнання. Але нічого не відбувається! Напевно, є зацікавленість. Тож хочеться передати велике вітання Юлії Свириденко, яка є головою цієї групи в уряді. Мені її позиція незрозуміла. Вона терміново повинна вжити заходів з накладання санкцій, інакше це може розцінюватися як свідомий саботаж в умовах війни, – наголосив Макарук.

Фото: Михайло Макарук