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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Десятки освобожденных городов и сел на Херсонщине и удары РФ по Запорожью: что происходит на 226-й день войны (онлайн)

Десятки освобожденных городов и сел на Херсонщине и удары РФ по Запорожью: что происходит на 226-й день войны (онлайн)

Россия дважды нанесла ракетные удары по Запорожью. Известно о шести погибших, но спасательные работы все еще продолжаются.

Страны Евросоюза приняли восьмой пакет санкций против России.

В ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси впервые с августа.

Командиры полка Азов дали первую пресс-конференцию после обмена. Они рассказали о том, что РФ пыталась их завербовать.

По мнению британских разведчиков, Россия оказалась перед выбором — вывести силы из-под Херсона или удержать его.

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00:23 - 07 октября

Президент Украины встретился с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Они обсудили подробности конкретных программ, разработанных с целью развития безопасного пространства и восстановления Украины.

В частности, Агентство США приняло решение о выделении $55 млн для подготовки инфраструктуры теплоснабжения Украины к зиме во время борьбы с российской армией.

– Наша главная цель – подготовка к зиме, создание достойных условий для проживания населения на освобожденных территориях и восстановление критической инфраструктуры. Есть большое и амбициозное, что будет после победы Украины, а есть то, что нужно сейчас и где вы сможете нам помочь, — отметил президент.

Зеленский поблагодарил за экономическую и оборонную поддержку США, отметив очередной американский пакет помощи в размере $1,1 млрд и решение о выделении всего более $12 млрд.

В рамках встречи президент вручил Саманте Пауэр орден княгини Ольги I степени, которым она отмечена за весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества и последовательную поддержку Украины.

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