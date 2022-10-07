Десятки освобожденных городов и сел на Херсонщине и удары РФ по Запорожью: что происходит на 226-й день войны (онлайн)
Россия дважды нанесла ракетные удары по Запорожью. Известно о шести погибших, но спасательные работы все еще продолжаются.
Страны Евросоюза приняли восьмой пакет санкций против России.
В ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси впервые с августа.
Командиры полка Азов дали первую пресс-конференцию после обмена. Они рассказали о том, что РФ пыталась их завербовать.
По мнению британских разведчиков, Россия оказалась перед выбором — вывести силы из-под Херсона или удержать его.
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