Зеленский подписал указы о введении санкций против российских олигархов и родственников Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно десятков россиян и российских компаний.
Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента.
В санкционные списки вошли более 3800 физических и юридических лиц — 2507 и 1374 соответственно. Указы датированы 19 октября 2022 года.
В частности, санкции ввели против:
- Сулеймана Керимова, олигарха, российского депутата и соратника Путина;
- Михаила Прохорова, российского миллиардера;
- Аркадия Ротенберга, российского миллиардера и предпринимателя, соратника Путина;
- Араса Агаларова, азербайджанско-российского миллиардера-застройщика;
- Евгения Касперского, основного владельца и главы Лаборатории Касперского;
- Романа Абрамовича, российского миллиардера, бизнесмена, бывшего владельца английского футбольного клуба Челси.
Еще один указ (№726/2022) вводит в действие решение СНБО от 19 октября о применении специальных экономических и других ограничительных мер к ряду физических и юридических лиц РФ.
Так, в списке есть генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Тина Канделаки, двоюродный брат президента – Игорь Путин, российская спортсменка Алина Кабаева и другие.