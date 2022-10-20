Октябрь, 20 в 15:23

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно десятков россиян и российских компаний.

Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента.

В санкционные списки вошли более 3800 физических и юридических лиц — 2507 и 1374 соответственно. Указы датированы 19 октября 2022 года.

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В частности, санкции ввели против:

Сулеймана Керимова, олигарха, российского депутата и соратника Путина;

Михаила Прохорова, российского миллиардера;

Аркадия Ротенберга, российского миллиардера и предпринимателя, соратника Путина;

Араса Агаларова, азербайджанско-российского миллиардера-застройщика;

Евгения Касперского, основного владельца и главы Лаборатории Касперского;

Романа Абрамовича, российского миллиардера, бизнесмена, бывшего владельца английского футбольного клуба Челси.

Еще один указ (№726/2022) вводит в действие решение СНБО от 19 октября о применении специальных экономических и других ограничительных мер к ряду физических и юридических лиц РФ.

Так, в списке есть генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст, телеведущая Тина Канделаки, двоюродный брат президента – Игорь Путин, российская спортсменка Алина Кабаева и другие.