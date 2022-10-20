Жовтень, 20 в 15:23

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які вводять у дію санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо десятків росіян та російських компаній.

Відповідні документи опубліковані на сайті Офісу президента.

До санкційних списків увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно. Укази датовані 19 жовтня 2022 року.

Зараз дивляться

Зокрема, санкції ввели проти:

Сулеймана Керімова, олігарха, російського депутата та соратника Путіна;

Михайла Прохорова, російського мільярдера;

Аркадія Ротенберга, російського мільярдера і підприємця, соратника Путіна;

Араса Агаларова, азербайджансько-російського мільярдера-забудовника;

Євгена Касперського, основного власника та голови Лабораторії Касперського;

Романа Абрамовича, російського мільярдера, бізнесмена, колишнього власника англійського футбольного клубу Челсі.

Ще один указ (№ 726/2022) вводить в дію рішення РНБО від 19 жовтня про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо низки фізичних та юридичних осіб РФ.

Так, у списку є генеральний директор російського Першого каналу Костянтин Ернст, телеведуча Тіна Канделакі, двоюрідний брат президента – Ігор Путін, російська спортсменка Аліна Кабаєва та інші.