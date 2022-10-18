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Факты / Україна / Политика

Минэкономики предлагает санкции против “управляющей” ЗАЭС российской компании

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минэкономики предлагает санкции против “управляющей” ЗАЭС российской компании

Правительству Украины предлагают ввести санкции против вновь созданного АО Эксплуатационная организация Запорожской АЭС (Россия) и против руководителей российских молодежных организаций, поддерживающих войну в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на решение межведомственной группы.

Так, проект распоряжения о введении новых санкций после доработки будет передан на рассмотрение Правительства, а дальше — СНБО.

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Также межведомственная группа рекомендовала к рассмотрению Кабинетом Министров пакет санкций против руководителей молодежных организаций России, имеющих откровенный военно-пропагандистский характер. В перечне – 33 человека.

Пакет санкций против этих организаций также будет передан в СНБО.

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Справка: АО Эксплуатационная организация Запорожской АЭС (Россия) была создана 3 октября 2022 г. Ее учредителем является Росэнергоатом, входящий в госкорпорацию Росатом.

Ранее президент России Владимир Путин издал “указ”, которым поручил передать под управление РФ Запорожскую АЭС.

В украинском МИД, а также в государственной компании Энергоатом уже назвали ничтожным “указ” Путина по ЗАЭС.

Фото: Минэкономики

Источник: Минэкономики
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