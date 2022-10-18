Октябрь, 18 в 14:35

Правительству Украины предлагают ввести санкции против вновь созданного АО Эксплуатационная организация Запорожской АЭС (Россия) и против руководителей российских молодежных организаций, поддерживающих войну в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на решение межведомственной группы.

Так, проект распоряжения о введении новых санкций после доработки будет передан на рассмотрение Правительства, а дальше — СНБО.

Сейчас смотрят

Также межведомственная группа рекомендовала к рассмотрению Кабинетом Министров пакет санкций против руководителей молодежных организаций России, имеющих откровенный военно-пропагандистский характер. В перечне – 33 человека.

Пакет санкций против этих организаций также будет передан в СНБО.

Читайте Подоляк призвал мир ввести санкции за попытку России присвоить ЗАЭС

Справка: АО Эксплуатационная организация Запорожской АЭС (Россия) была создана 3 октября 2022 г. Ее учредителем является Росэнергоатом, входящий в госкорпорацию Росатом.

Ранее президент России Владимир Путин издал “указ”, которым поручил передать под управление РФ Запорожскую АЭС.

В украинском МИД, а также в государственной компании Энергоатом уже назвали ничтожным “указ” Путина по ЗАЭС.

Фото: Минэкономики