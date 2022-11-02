Ноябрь, 01 в 22:51

Правительство Украины готово сделать все, чтобы дать гражданам поставки электричества и тепла зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 ноября.

– Ставка террористов на зиму – абсолютно прозрачная для всех. И этот вызов должен рассматриваться как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде якобы как доказательство несостоятельности объединенной Европы. Вместе должны доказать террористам, что несостоятельность – это слово о них, а не о Европе, — считает глава государства.

Зеленский пообещал, что Украина сделает все для предоставления электроснабжения и тепла в отопительный сезон. Но украинцы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы уничтожить нормальную жизнь, предупредил президент.

— Они не учитывают расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тыс. средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров… Вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили этой своей войной против Украины, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уверяет, что на поле боя российские солдаты безнадежны – это доказали украинские воины. Но нужно время, усилия и терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Зеленский уверен, что украинцы смогут это пройти.

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На днях движение судов с украинской агропродукцией продолжилось, прежде всего благодаря принципиальности партнеров, а именно ООН и Турции, которые не воспринимают российские попытки уничтожить зерновое соглашение.

Давление на Россию ради гарантий продовольственной безопасности нужно сейчас от всех, и от азиатских стран тоже, считает президент.

– Обсудили инициативу создания “энергетического Рамштайна” – средства, техническая поддержка, трансформаторы, генераторы, энергоносители – это то, что жизненно необходимо для нашей защиты.

Сейчас для всех потребителей в Украине уже восстановлена ​​техническая возможность водоснабжения. По словам Зеленского, стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины.

В то же время без перерывов продолжаются восстановительные работы на освобожденных от оккупантов территориях: Харьковщине, Донбассе и в южных областях Украины.