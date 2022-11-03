Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Листопад, 03 в 14:29

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

Водночас утрималися 35 чиновників, повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

– Це рекорд з найбільш завчасного прийняття бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд, – зазначив він.

Що закладено у держбюджеті на 2023 рік

Доходи державного бюджету передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд грн. Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд грн.

Зараз дивляться

ВВП та інфляція

Згідно з планом, номінальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році становитиме 6 279,3 млрд грн. Проте реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3% у 2022 році. Передбачається, що за два роки українська гривня втратить орієнтовно 2/3 вартості.

Курс валют

У держбюджеті закладено курс 42,2 грн за $1 у середньому за рік. У плані передбачено, що долар може подорожчати на 10 грн (у 2022 році середній курс становитиме 32,3 грн). Згідно з прогнозом, на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 грн.

Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2 589 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2 272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

працездатних осіб – 2684 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2093 грн.

Мінімальна зарплата

У 2023 році мінімальна зарплата не підвищиться. Документом установлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі – 6700 грн;

у погодинному розмірі – 40,46 грн.

Реальна зарплата

У проєкті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання реальних зарплат на 1,4%.

Верховна Рада закладає, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 грн та майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14 014 грн).

Проте через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 грн. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

Субсидії

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії спрямують 37,9 млрд грн.

Безпека та оборона

У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП.

Державний борг

Згідно з ухваленим проєктом, на 31 грудня 2023 року граничний обсяг державного боргу складатиме 6 трлн 422,7 млрд грн та перевищить номінальний ВВП.