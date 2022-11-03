Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.
Водночас утрималися 35 чиновників, повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.
– Це рекорд з найбільш завчасного прийняття бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд, – зазначив він.
Що закладено у держбюджеті на 2023 рік
Доходи державного бюджету передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд грн. Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд грн.
- ВВП та інфляція
Згідно з планом, номінальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році становитиме 6 279,3 млрд грн. Проте реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.
Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3% у 2022 році. Передбачається, що за два роки українська гривня втратить орієнтовно 2/3 вартості.
- Курс валют
У держбюджеті закладено курс 42,2 грн за $1 у середньому за рік. У плані передбачено, що долар може подорожчати на 10 грн (у 2022 році середній курс становитиме 32,3 грн). Згідно з прогнозом, на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 грн.
- Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія
З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2 589 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років – 2 272 грн;
- дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;
- працездатних осіб – 2684 грн;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 грн;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн;
- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2093 грн.
Мінімальна зарплата
У 2023 році мінімальна зарплата не підвищиться. Документом установлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:
- у місячному розмірі – 6700 грн;
- у погодинному розмірі – 40,46 грн.
Реальна зарплата
У проєкті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання реальних зарплат на 1,4%.
Верховна Рада закладає, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 грн та майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14 014 грн).
Проте через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.
У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 грн. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.
- Субсидії
У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії спрямують 37,9 млрд грн.
- Безпека та оборона
У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП.
- Державний борг
Згідно з ухваленим проєктом, на 31 грудня 2023 року граничний обсяг державного боргу складатиме 6 трлн 422,7 млрд грн та перевищить номінальний ВВП.