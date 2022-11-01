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Факты / Україна / Экономика

Как изменятся зарплаты украинцев в 2023 году и что будет с ценами – прогноз правительства

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
гроші зарплата
Фото: Depositphotos

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата украинцев составит 18 261 грн.

Такой прогноз был заложен Министерством экономики в проекте государственного бюджета на следующий год. Согласно расчетам, по состоянию на 29 октября среднемесячная зарплата сейчас составляет 14 025 грн.

Из-за высокой инфляции реальный размер зарплаты вырастет всего на 1,4%.

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Кроме того, согласно проекту госбюджета-2023, индекс потребительских цен, то есть показатель, характеризующий изменения общего уровня цен на товары и услуги, которые покупает население, в следующем году будет на уровне 28,4%.

Однако в Кабмине во время подготовки главной сметы страны к голосованию во втором чтении подчеркнули, что прогнозируемые макропоказатели на 2023 год могут быть уточнены и пересмотрены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения.

Это будут делать, учитывая текущую изменчивость социально-экономической ситуации, нестабильность внутренней и внешней среды, высокую зависимость экономической активности от факторов безопасности.

Напомним, 31 октября правительство одобрило проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

Первым приоритетом неизменно остаются безопасность и оборона, поэтому на борьбу с оккупантами будет направлено более 1 трлн грн – свыше 18% ВВП.

Источник: Верховная Рада
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