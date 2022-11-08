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Факты / Україна / Политика

Зеленский просит Раду продлить военное положение и мобилизацию

Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленский просит Раду продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховною Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

На сайте парламента соответствующие документы зарегистрированы под номерами 1889 и 1890.

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Однако текстов законопроектов пока нет, отмечено лишь, что они переданы на рассмотрение руководству парламента.

Поэтому пока неизвестно, на какой срок будет продлено военное положение.

В августе военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней – с 23 августа по 21 ноября.

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Источник: Верховная Рада
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