Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію

Листопад, 08 в 13:34

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації.

На сайті парламенту відповідні документи зареєстровані під номерами 1889 та 1890.

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Проте текстів законопроєктів поки немає, вказано лише, що вони передані на розгляд керівництву парламенту.

Тому поки невідомо, на який саме термін буде продовжено воєнний стан.

У серпні воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів – з 23 серпня до 21 листопада.

Ймовірно, цього разу йдеться також про ще 90 днів. Тобто наступною датою закінчення воєнного стану може бути 19 лютого 2023 року.