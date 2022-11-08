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Факти / Україна / Політика

Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації.

На сайті парламенту відповідні документи зареєстровані під номерами 1889 та 1890.

Воєнний стан в Україні

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Проте текстів законопроєктів поки немає, вказано лише, що вони передані на розгляд керівництву парламенту.

Тому поки невідомо, на який саме термін буде продовжено воєнний стан.

У серпні воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів – з 23 серпня до 21 листопада.

Ймовірно, цього разу йдеться також про ще 90 днів. Тобто наступною датою закінчення воєнного стану може бути 19 лютого 2023 року.

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Джерело: Верховна Рада
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