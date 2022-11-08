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Зеленський візьме участь у саміті G20, ймовірно, в онлайн-форматі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський точно братиме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться 13-16 листопада на Балі в Індонезії.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Він наголосив, що найімовірніше йдеться про онлайн-формат, але більше сказати не зміг.

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До саміту G20, запланованого на 13-16 листопада на індонезійському острові Балі, залишились лічені дні.

Напередодні президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи приїде на саміт.

Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участі у саміті Великої двадцятки, якщо там буде Путін.

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Джерело: Суспільне
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