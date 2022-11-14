Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Освобождение Херсона стало значительной победой Украины – Байден

Юлия Соколова, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден назвал деоккупацию Херсона значительной победой Украины. Он также заверил, что Вашингтон не будет вести переговоры с РФ без участия Украины.

Об этом он сообщил журналистам во время визита на саммит Большой двадцатки (G20) на Бали.

– Прежде всего, это была значительная, значительная победа для Украины. И я могу только аплодировать мужеству, решительности и способностям украинского народа и украинских военных. Они действительно были невероятными, – отметил американский лидер.

Он заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине для противодействия российской агрессии. Кроме того, Байден подчеркнул, что любые переговоры о прекращении огня должны происходить при непосредственном участии Украины.

Сейчас смотрят

– Я четко дал понять, что мы продолжим давать возможность украинскому народу защищать себя. И мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. Ничего об Украине без Украины. Это решение должна принять Украина, – подчеркнул президент США.

Байден выразил мнение, что боевые действия в Украине “несколько замедлятся” в зимние месяцы из-за “невозможности так же легко передвигаться по стране”. В то же время он заявил, что РФ не сможет добиться своей первоначальной цели по оккупации всей территории нашего государства.

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что РФ находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия Киеву. В ведомстве также напомнили о мирной формуле Украины: немедленное прекращение войны, вывод всех войск РФ, восстановление территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба, гарантии о неповторении агрессии.

Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. В городе уже приступили к работе глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

14 ноября Херсон посетил президент Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и жителями освобожденного города.

Читайте
Оккупанты будут постоянно отступать, а Крым станет рубиконом для РФ: прогноз эксперта Рустамзаде

Источник: CNN
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка