Ноябрь, 14 в 18:48

Президент США Джо Байден назвал деоккупацию Херсона значительной победой Украины. Он также заверил, что Вашингтон не будет вести переговоры с РФ без участия Украины.

Об этом он сообщил журналистам во время визита на саммит Большой двадцатки (G20) на Бали.

– Прежде всего, это была значительная, значительная победа для Украины. И я могу только аплодировать мужеству, решительности и способностям украинского народа и украинских военных. Они действительно были невероятными, – отметил американский лидер.

Он заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине для противодействия российской агрессии. Кроме того, Байден подчеркнул, что любые переговоры о прекращении огня должны происходить при непосредственном участии Украины.

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– Я четко дал понять, что мы продолжим давать возможность украинскому народу защищать себя. И мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. Ничего об Украине без Украины. Это решение должна принять Украина, – подчеркнул президент США.

Байден выразил мнение, что боевые действия в Украине “несколько замедлятся” в зимние месяцы из-за “невозможности так же легко передвигаться по стране”. В то же время он заявил, что РФ не сможет добиться своей первоначальной цели по оккупации всей территории нашего государства.

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что РФ находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия Киеву. В ведомстве также напомнили о мирной формуле Украины: немедленное прекращение войны, вывод всех войск РФ, восстановление территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба, гарантии о неповторении агрессии.

Как известно, 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. В городе уже приступили к работе глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

14 ноября Херсон посетил президент Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и жителями освобожденного города.