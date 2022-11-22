Листопад, 22 в 20:43

Лише Україна визначатиме, коли вести переговори з країною-агресором РФ щодо завершення війни. Жодні серйозні пропозиції та рішення не будуть обговорюватися та ухвалюватися за спиною нашої держави.

У цьому запевнив сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Він нагадав, що в ЗМІ останнім часом лунає багато припущень та спекуляцій щодо можливості переговорів з РФ.

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– Лише Україна визначатиме, коли і як вести переговори з агресором. Не буде жодних домовленостей про Україну без України, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що країни-партнери України неодноразово підтверджували саме таку позицію. Тож Київ розраховує на її збереження та посилення тиску на агресора.

– Лише так можна змусити Кремль до припинення війни та відновлення миру, – заявив міністр.

Кулеба зазначив, що президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Великої двадцятки (G20) чітко окреслив 10 кроків, необхідних для припинення війни в Україні. Серед цих умов – повне виведення військ РФ, відновлення територіальної цілісності України, компенсація завданих окупантами збитків, покарання винних у воєнних злочинах, надання нашій країні безпекових гарантій.

Водночас РФ усіма своїми діями демонструє, що не готова припинити агресію, а кремлівський режим лише хоче виграти час на тлі поразок на фронті, щоб відновити сили та завдати нового удару.

– Лише реальні дії РФ, припинення терористичних обстрілів української інфраструктури, виведення військ з української території, звільнення всіх полонених та депортованих можуть відкрити шлях до миру. Наразі ми не бачимо такої готовності з російської сторони, – уточнив очільник МЗС.

Більш того, в Кремлі цинічно визнали, що метою ракетних ударів по критичній інфраструктурі України є примус Києва до переговорів.

Коментуючи публікації в ЗМІ щодо пропозицій про переговори з РФ, міністр пояснив, що в світі завжди знайдуться охочі висунути ті чи інші так звані мирні ініціативи. Проте не це головне.

– Головне в іншому: не хто які пропозиції кому надсилає, а те, що жодні серйозні пропозиції не будуть обговорюватися за спиною України і жодні рішення не будуть ухвалюватися без України, – підсумував Кулеба.

Нещодавно речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заперечив тиск на Україну з приводу повернення до переговорів із РФ. У Вашингтоні запевнили, що лише Київ може ухвалити рішення про початок таких переговорів.

Про це ж заявляв і президент США Джо Байден. Він наголошував, що “нічого про Україну без України” ухвалюватися не буде.