Декабрь, 13 в 23:12

История с ликвидацией Окружного административного суда города Киева (ОАСК) наконец-то завершилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения. Он подтвердил, что подписал соответствующий закон.

По словам главы государства, реформы в Украине будут продолжаться, несмотря на спровоцированную РФ полномасштабную войну.

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– Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны, — подчеркнул он.

Во время обращения президент также рассказал о сегодняшнем насыщенном событиями дне. В частности, о своем участии в формате онлайн в двух конференциях в поддержку Украины, которые прошли в Париже (Франция).

– Первый их результат – миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике, – уточнил президент.

По его словам, еще ряд стран решили предоставить дополнительные пакеты поддержки Украине. Речь идет о таких государствах, как Чехия, Испания, Швейцария. В то же время Сенат Италии принял решение о вооруженной поддержке. Готовит новую программу поддержки и Норвегия.

Одна из сегодняшних конференций была нацелена на бизнес Франции. Как отметил Зеленский, во время этого мероприятия были представлены возможности для инвестирования в Украину уже сейчас, даже когда продолжается война, а также после победы.

А первая леди Украины Елена Зеленская представила во Франции гуманитарные проекты, касающиеся поддержки в сфере медицины, образования и гуманитарной помощи украинцам.

Владимир Зеленский также сообщил о своем сегодняшнем разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

– Поблагодарил за решение о €18 млрд для Украины в следующем году и за увеличение Европейского фонда мира на €2 млрд. Эти средства могут значительно помочь нам сохранять социальную стабильность. Готовлюсь и к участию в заседании Европейского совета 15 декабря, – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что обратился сегодня к парламенту и народу Новой Зеландии. Он рассказал об украинской формуле мира и специальном саммите, который созывает Киев для ее реализации.

– Призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов формулы мира – того, который касается экологической безопасности и разминирования, – отметил президент.

В заключение он поблагодарил всех, кто защищает независимость Украины на фронте и работает ради нашего государства.

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Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского