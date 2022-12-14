Грудень, 13 в 23:12

Історія з ліквідацією Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) нарешті завершилася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. Він підтвердив, що підписав відповідний закон.

За словами глави держави, реформи в Україні триватимуть, попри спровоковану РФ повномасштабну війну.

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– Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває – триває навіть під час такої війни, – наголосив він.

Під час звернення президент також розповів про сьогоднішній насичений подіями день. Зокрема, про свою участь у форматі онлайн у двох конференціях на підтримку України, які відбулися в Парижі (Франція).

– Перший їхній результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці, – уточнив президент.

За його словами, ще низка країн вирішили надати додаткові пакети підтримки Україні. Йдеться про такі держави, як Чехія, Іспанія, Швейцарія. Водночас Сенат Італії ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Готує нову програму підтримки і Норвегія.

Одна з сьогоднішніх конференцій була орієнтована на бізнес Франції. Як зазначив Зеленський, під час цього заходу були представлені можливості для інвестування в Україну уже зараз, навіть коли війна ще триває, а також після перемоги.

А перша леді України Олена Зеленська презентувала у Франції гуманітарні проєкти, які стосуються підтримки в сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги українцям.

Володимир Зеленський також повідомив про свою сьогоднішню розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

– Подякував за рішення щодо €18 млрд для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на €2 млрд. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся й до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня, – розповів глава держави.

Зеленський додав, що звернувся сьогодні до парламенту й народу Нової Зеландії. Він розповів про українську формулу миру та спеціальний саміт, який скликає Київ для її реалізації.

– Закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування, – зазначив президент.

Насамкінець він подякував усім, хто захищає незалежність України на фронті та працює заради нашої держави.

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Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського