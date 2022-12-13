Декабрь, 13 в 21:54

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый сегодня законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. В карточке документа №5369 указано, что он возвращен с подписью главы государства.

Украинский парламент во вторник, 13 декабря, принял законопроект в целом. Документ был инициирован президентом.

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Он содержит следующие ключевые положения:

Окружной административный суд города Киева будет ликвидирован.

Вместо него будет создан Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в столице Украины.

Территориальная юрисдикция нового суда будет распространяться на Киев.

Закон вступит в силу со дня, следующего за его опубликованием.

– Со дня вступления в силу этого закона Окружной административный суд Киева прекращает осуществление правосудия, — отмечается в документе.

До начала работы новосозданного Киевского городского окружного административного суда дела будет рассматривать Киевский окружной административный суд.

Президент также подписал инициированный им законопроект №5370. Им вносятся изменения в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей в связи с ликвидацией ОАСК.

Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда Киева еще в апреле 2021 года. Тогда он внес в Верховную Раду законопроекты, поддержанные сегодня нардепами.

Глава государства аргументировал просьбу ликвидировать ОАСК тем, что этот суд потерял доверие, ведь неоднократно являлся фигурантом скандалов и принимал сомнительные решения.