Декабрь, 13 в 13:38

Украине нужны средства в размере, по меньшей мере, €1,5 млрд для поверхностного восстановления энергетических объектов, поврежденных во время ракетных атак России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам конференции Солидарны с украинским народом, которая проходит в Париже (Франция) 13 декабря.

Глава государства отметил, что Украина выстояла во время сотен ударов РФ по энергетике разной интенсивности. Однако большинство украинских электростанций сейчас повреждены или разрушены.

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– Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции… Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков наших АЭС, сработала автоматика. К счастью, без инцидентов. Только на поверхностное, быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов нужно минимум €1,5 млрд, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что энергетикам приходится каждый день отключать свет миллионам украинцев из-за критического дефицита электричества в энергосистеме нашего государства.

Президент добавил, что по состоянию на утро 13 декабря около 12 млн граждан почти во всех областях Украины и в Киеве отключены от электроснабжения.

– К сожалению, это типичная для нас ситуация. И мы каждый день ожидаем новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений. Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине сейчас такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты, — заявил Зеленский.

Он сообщил, что благодаря генераторам в Украине сегодня продолжают работать тысячи предприятий, бизнесов, социальных объектов, больницы, “сохранены сотни тысяч рабочих мест”, а интернет и связь обеспечены от отключений.

Кроме того, по всей Украине открыто более 5 тыс. Пунктів незламності, где граждане могут согреться, воспользоваться связью и зарядить технику.

– Но все же ключевая задача – сохранить основную энергосистему Украины, гарантировать ее стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе, — отметил Зеленский.

По его словам, страна-агрессор РФ пытается устроить в Украине блэкаут, чтобы использовать его как “поражение Европы и всего демократического сопротивления”.

Как известно, днем 5 декабря российские войска совершили восьмую массированную ракетную атаку на Украину. Воздушные силы ВСУ сбили свыше 60 ракет из более чем 70. Однако врагу удалось попасть в некоторые энергетические объекты.

По состоянию на 13 декабря остается значительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины. Поэтому по стране введены графики отключений света.