Декабрь, 13 в 11:54

13 декабря остается значительным дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины.

В НЭК Укрэнерго предоставили лимиты потребления всем облэнерго.

Для того чтобы получить точную информацию о каждом отдельном регионе, в компании рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

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В НЭК отмечают: работу ремонтных бригад существенно усложняет ухудшение погодных условий на всей территории страны.

Сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов негативное сказываются на состоянии высоковольтных и распределительных сетей.

Кроме того, ремонтные бригады ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать чинить объекты энергетической инфраструктуры после обстрела РФ в нескольких районах Востока.

В то же время, сообщают в Укрэнерго, на сегодняшний день удалось заживить населенные пункты на деоккупированных территориях, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что 13 декабря стало известно о вылете из военной базы Соединенных Штатов в Украину борта с энергетическим оборудованием на сумму около $13 млн.

Это первый транш помощи США в размере $53 млн, о котором был объявлено в конце ноября.

Еще два самолета с оборудованием вылетят из Соединенных Штатов на этой неделе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрэнерго

Фото: Ярослав Янушевич