Грудень, 13 в 13:38

Україні потрібні кошти в розмірі щонайменше €1,5 млрд для поверхневого відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час ракетних атак Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників конференції Солідарні з українським народом, яка відбувається в Парижі (Франція) 13 грудня.

Глава держави зазначив, що Україна вистояла під час сотень ударів РФ по енергетиці різної інтенсивності. Проте більшість українських електростанцій зараз пошкоджені чи зруйновані.

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– Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції… Один із російських ударів спровокував відключення всіх атомних блоків наших АЕС, спрацювала автоматика. На щастя, без інцидентів. Лише на поверхове, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше €1,5 млрд, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що енергетикам доводиться кожного дня відключати світло мільйонам українців через критичний дефіцит електрики в енергосистемі нашої держави.

Президент додав, що станом на ранок 13 грудня близько 12 млн громадян майже в усіх областях України та в Києві відключені від електропостачання.

– На жаль, це типова для нас ситуація. І ми щодня очікуємо нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень. Саме тому генератори й джерела безперебійного живлення стали в Україні зараз такою ж необхідністю, як бронетехніка й бронежилети, – заявив Зеленський.

Він поінформував, що завдяки генераторам в Україні сьогодні продовжують працювати тисячі підприємств, бізнесів, соціальних об’єктів, лікарні, “збережені сотні тисяч робочих місць”, а інтернет та зв’язок забезпечені від відключень.

Крім того, во всій Україні відкрито понад 5 тис. Пунктів незламності, де громадяни можуть зігрітися, скористатися зв’язком та зарядити техніку.

– Але все ж таки ключове завдання – зберегти основну енергосистему України, гарантувати її стабільну роботу, попри будь-які російські намагання зробити Україну найтемнішим місцем у Європі, – зазначив Зеленський.

За його словами, країна-агресор РФ намагається влаштувати в Україні блекаут, щоб використати його як “поразку Європи й усього демократичного спротиву”.

Як відомо, вдень 5 грудня російські війська здійснили восьму масовану ракетну атаку на Україну. Повітряні сили ЗСУ збили понад 60 ракет із більш ніж 70. Однак ворогу вдалося влучити в деякі енергетичні об’єкти.

Станом на 13 грудня залишається значний дефіцит електроенергії в енергосистемі України. Через це по країні запроваджені графіки відключень світла.