ВАКС взыскал арестованные миллионные активы Януковича в доход государства

Декабрь, 15 в 12:29

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства ранее арестованные активы экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Речь идет о более чем 31 млн грн, $85 тыс., 537 историко-культурных ценностях стоимостью около €19 млн и недвижимости.

По данным следствия, Янукович в марте 2010 года получил указание от Владимира Путина о необходимости продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Беглый экс-президент обеспечил легализацию так называемых Харьковских соглашений, несмотря на прямую угрозу национальной безопасности Украины.

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Материалы этого производства Государственное бюро расследований передало Министерству юстиции для обращения с иском к ВАКС о взыскании в доход государства собственности Януковича и лиц, на которых оно косвенно оформлено.

ВАКС удовлетворил этот иск. Когда решение вступит в законную силу, все активы будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.

Харьковские соглашения позволили РФ иметь достаточное количество ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

За совершение госизмены уже сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших президента, премьер-министра, министров обороны, юстиции и иностранных дел, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.