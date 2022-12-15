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Факты / Україна / Политика

ВАКС взыскал арестованные миллионные активы Януковича в доход государства

Валентина Летяк, редактор ленты
Віктор Янукович
Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства ранее арестованные активы экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Речь идет о более чем 31 млн грн, $85 тыс., 537 историко-культурных ценностях стоимостью около €19 млн и недвижимости.

По данным следствия, Янукович в марте 2010 года получил указание от Владимира Путина о необходимости продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Беглый экс-президент обеспечил легализацию так называемых Харьковских соглашений, несмотря на прямую угрозу национальной безопасности Украины.

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Материалы этого производства Государственное бюро расследований передало Министерству юстиции для обращения с иском к ВАКС о взыскании в доход государства собственности Януковича и лиц, на которых оно косвенно оформлено.

ВАКС удовлетворил этот иск. Когда решение вступит в законную силу, все активы будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.

Харьковские соглашения позволили РФ иметь достаточное количество ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

За совершение госизмены уже сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших президента, премьер-министра, министров обороны, юстиции и иностранных дел, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: ГБР
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